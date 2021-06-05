На границе с Литвой задержаны участники августовских протестов в Бресте

Источник материала: ОНТ

Бресте" class="one-news__figure-img">

Участников протестов в Бресте в августе 2020-го задержали на границе с Литвой, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Вечером 4 июня оперативники ГУБОПиК, милиция Гродненской области и сотрудники Лидской пограничной группы провели спецоперацию в Ивьевском районе.

Задержанные скрывались в Москве, а 2 июня приехали в Минск, чтобы затем переехать в Евросоюз.

ФОТО: БЕЛТА









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram