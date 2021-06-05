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На границе с Литвой задержаны участники августовских протестов в Бресте

05.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На границе с Литвой задержаны участники августовских протестов в БрестеБресте" class="one-news__figure-img">

Участников протестов в Бресте в августе 2020-го задержали на границе с Литвой, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Вечером 4 июня оперативники ГУБОПиК, милиция Гродненской области и сотрудники Лидской пограничной группы провели спецоперацию в Ивьевском районе. 

Задержанные скрывались в Москве, а 2 июня приехали в Минск, чтобы затем переехать в Евросоюз.

ФОТО: БЕЛТА



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Участников протестов в Бресте в августе 2020-го задержали на границе с Литвой, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Вечером 4 июня...
 
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