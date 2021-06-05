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На границе с Литвой задержаны участники августовских протестов в Бресте
Источник материала: ОНТБресте" class="one-news__figure-img">
Участников протестов в Бресте в августе 2020-го задержали на границе с Литвой, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Вечером 4 июня оперативники ГУБОПиК, милиция Гродненской области и сотрудники Лидской пограничной группы провели спецоперацию в Ивьевском районе.
Задержанные скрывались в Москве, а 2 июня приехали в Минск, чтобы затем переехать в Евросоюз.
ФОТО: БЕЛТА
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Участников протестов в Бресте в августе 2020-го задержали на границе с Литвой, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Вечером 4 июня...
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