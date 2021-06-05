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NASA обсуждает с Россией планы по исследованию Венеры
Источник материала: ОНТ
NASA готово к обсуждению с Россией дальнейших планов по изучению Венеры. Об этом со ссылкой на представителя NASA
Отмечается, что NASA последние несколько лет вело работу над определением сфер интереса между США и Россией в деле планетарных исследований.
Фото: Pixabay
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NASA готово к обсуждению с Россией дальнейших планов по изучению Венеры. Об этом со ссылкой на представителя NASA информирует РИА «Новости». Отмечается, что NASA...
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