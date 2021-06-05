NASA обсуждает с Россией планы по исследованию Венеры

Источник материала: ОНТ

NASA готово к обсуждению с Россией дальнейших планов по изучению Венеры. Об этом со ссылкой на представителя NASA информирует РИА «Новости».

Отмечается, что NASA последние несколько лет вело работу над определением сфер интереса между США и Россией в деле планетарных исследований.

Фото: Pixabay

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