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Кейт Миддлтон призвала Меган Маркл вернуться в семью

05.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кейт Миддлтон призвала Меган Маркл вернуться в семью

Принц Гарри и Меган Марк продолжают выступать с различными заявлениями в адрес обитателей Букингемского дворца, но, несмотря на это, герцогиня Кембриджская готова выступить миротворцем в семейном конфликте, рассказывает «ELLE».  

Страсти в королевском семействе не утихают. Сенсационной интервью Гарри и Меган, данное Опре Уинфри, внесло серьёзный раскол в дом Виндзоров, но информационная война на этом не закончилась. Герцоги Сассекские продолжают давать громкие комментарии прессе.

Несмотря на это, венценосные родственники заняли по отношению к паре всепрощающую позицию. По информации инсайдеров, Кейт Миддлтон недавно заявила, что Гарри и Меган «ещё не слишком поздно вернуться в семью». Ранее именно она выступила парламентёром между своим супругом и его мятежным братом.

Многие таблоиды называют линию поведения, избранную герцогиней Кембриджской, не иначе как «достойной настоящей королевы». В одном из интервью, дядя Кейт – Гэри Голдсмит сказал: «Если кто-то и может принести мир королевской семье, так это Кейт. Она блестящий судья и миротворец».

Фото: Pinterest

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Принц Гарри и Меган Марк продолжают выступать с различными заявлениями в адрес обитателей Букингемского дворца, но, несмотря на это, герцогиня Кембриджская готова...
 
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