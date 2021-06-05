Вспышка газовоздушной смеси произошла в Рогачеве: пострадали два человека

Источник материала: ОНТ

В Рогачеве (Гомельская область) в результате вспышки газовоздушной смеси пострадали два человека. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси.

Уточняется, что 4 июня во время ремонтных работ на газопроводе высокого давления произошла вспышка газовоздушной смеси. Последующего горения не было.

В результате инцидента пострадали граждане 1973 и 1982 годов рождения. Их госпитализировали, состояние пострадавших оценили как удовлетворительное.

Устанавливается причина вспышки.

Фото: БЕЛТА

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