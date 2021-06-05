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Власти Индии высказываются против введения паспортов вакцинации

05.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Индии высказываются против введения паспортов вакцинации

«Дискриминационной» назвали в руководстве страны инициативу введения паспортов вакцинации, передаёт «ТАСС».

Глава индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи Харш Вардхан во время своего выступления на встрече коллег из стран Группы семи (G7) заявил, что руководство Индии выступает против повсеместного введения документов, удостоверяющих факт вакцинации.

Индия входит в число развивающихся стран, где прививочная кампания не достигла необходимых темпов и уровень вакцинации в стране – очень низкий в сравнении с развитыми странами. Кроме того, остаются нерешенными проблемы доступа к поставкам эффективных вакцин от COVID-19.

«Мы полагаем, что внедрение паспортов вакцинации станет чрезвычайно дискриминационным и невыгодным для развивающихся стран», – отметил глава министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии Харш Вардхан.

При этом Харш Вардхан подчёркивает, что в Индии регистрируется рекордное количество заражений, а обе дозы вакцины получило не более 3% от всего населения страны.

Фото: Pixabay

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«Дискриминационной» назвали в руководстве страны инициативу введения паспортов вакцинации, передаёт «ТАСС». Глава индийского министерства здравоохранения и...
 
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