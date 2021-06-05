Мужчину задержали по подозрению в убийстве его матери

Источник материала: ОНТ

В Кричеве (Могилевская область) следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.

Уточняется, что утром 3 июня в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в Кричеве. Сотрудники МЧС обнаружили тело 79-летней хозяйки дома.

Прибывшие на место следователи выдвинули версию о криминальном характере смерти пенсионерки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от удушения.

По подозрению в убийстве был задержан 55-летний сын потерпевшей. Мужчина в ходе допроса рассказал следователю, что между ним и матерью произошел конфликт. Сын задушил мать подушкой.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый состоит на специализированном учете у психиатра.

Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства возгорания дома.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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