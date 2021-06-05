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Мужчину задержали по подозрению в убийстве его матери
Источник материала: ОНТ
В Кричеве (Могилевская область) следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины. Об этом
Уточняется, что утром 3 июня в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в Кричеве. Сотрудники МЧС обнаружили тело 79-летней хозяйки дома.
Прибывшие на место следователи выдвинули версию о криминальном характере смерти пенсионерки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от удушения.
По подозрению в убийстве был задержан 55-летний сын потерпевшей. Мужчина в ходе допроса рассказал следователю, что между ним и матерью произошел конфликт. Сын задушил мать подушкой.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый состоит на специализированном учете у психиатра.
Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства возгорания дома.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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В Кричеве (Могилевская область) следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины. Об этом...
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