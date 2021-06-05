Церемонию покажут в прямом эфире ведущие телеканалы Европы.





пишет оfficelife.media Традиционно премия Lawyers for Lawyers Award поддерживает юристов, внесших значительный вклад в защиту законности и прав человека в сложных условиях,оfficelife.media





Юристы-правозащитники со всего мира были номинированы на премию 2021 года. Экспертное жюри присудило победу У Хинг Маунг Зау из Мьянмы, коллективу защиты заключенных Хирака из Алжира, Максиму Знаку и Людмиле Казак из Беларуси.





Lawyers for Lawyers известна как некоммерческая и неполитическая организация. В 2020 году она организовала защиту более чем 172 адвокатов из 37 стран.





Ранее сообщалось, что адвокат Максим Знак обвиняется в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, в создании экстремистского формирования и руководстве им.





Людмилу Казак, адвоката политика Марии Колесниковой, в Беларуси лишили лицензии. Квалификационная комиссия по адвокатуре Минюста посчитала, что Казак дискредитировала звание адвоката.





Дело в том, что Казак задержали 24 сентября 2020 года и осудили по статье 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».