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Путин вдохновил художницу создать полотно из зубов – видео

05.06.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жительница Уфы смастерила необычный портрет Путина. На создание необычной композиции девушку вдохновил ответ президента России посягающим на целостность страны.

"Вот все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не смогли кусаться. Это очевидно", – сказал президент во время заседания организационного комитета "Победа" 20 мая.

Всего на изображение художнице понадобилось 500 зубов и пять часов. Материал для портрета Евгения позаимствовала у местной стоматологии.

Нестандартным искусством девушка увлеклась пять лет назад. Картины делала из муки, блесток и даже мусора. Чтобы временные портреты "прожили" дольше, Евгения выставляет их на продажу. На электронном ресурсе картины обретают, по словам Хайбуллиной, не только вечное существование, но и приносят доход.

Вырученные деньги с портрета президента художница планирует направить на благотворительные проекты Сибири.

 
 
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Уфимская художница Евгения Хайбуллина создала портрет президента России Владимира Путина из зубов. Смотрите на видео, как шла работа над необычным полотном.
 
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