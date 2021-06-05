Участники августовских протестов задержаны на границе с Литвой









пишет interfax.by. "Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси). Они находились в международном розыске за участие в массовых беспорядках", - проинформировали в МВД,interfax.by.





"Оба правонарушителя являются участниками околофутбольного движения неонацистской направленности", - говорится в сообщении.





"От российских правоохранителей стало известно, что разыскиваемые лица в июне текущего года намереваются нелегально транзитом через территорию Республики Беларусь попасть в страны Европейского союза", - заявил начальник брестского управления ГУБОПиК МВД Александр Лаврукович.





По данным МВД, фигуранты скрывались в Москве. 2 июня они прибыли в Минск , чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.





Вечером 4 июня брестчан задержали в Ивьевском районе оперативники ГУБОПиК совместно с милицией Гродненщины и пограничниками Лидской погрангруппы.





"На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение госграницы", - отметили в МВД.















