Польские консульства смогут выдавать белорусам больше виз: решения будут принимать в Варшаве









специальное распоряжение министра иностранных дел Польши от 28 мая 2021 года. Распоряжение вступит в силу с 14 июня. Такую возможность для Беларуси регламентируетминистра иностранных дел Польши от 28 мая 2021 года. Распоряжение вступит в силу с 14 июня.





пишет ru.hrodna.life. Решения о выдаче польских виз, кроме консулов, теперь будет принимать Министр иностранных дел Польши,ru.hrodna.life.





В феврале 2021 года в Польше внесли изменения в Закон об иностранцах. При Министерстве иностранных дел решили создать специальный отдел для рассмотрения заявлений на визу. Список стран, из которых можно будет принимать документы, будет уточняться распоряжением министра. Первой такой страной стала Беларусь.





Основная цель такого упрощения — ускорить в первую очередь выдачу рабочих виз и сократить время ожидания польского работодателя, сообщал уполномоченный по делам малого и среднего бизнеса. Заявления на выдачу виз можно будет подавать через консульство либо непосредственно в упомянутый отдел в Польше, уточнял сайт euroby.info.





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