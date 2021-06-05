Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях

Легенды о марках авто, которые предпочитают представители ЛГБТ; сексизм страховщиков и расстояние престижа: об этом и многом другом рассказали ведущие подкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.

Они не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.п. Для них автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!

1:12 За рубежом водят лучше, чем в России? Шри-Ланка, Греция и Италия: в каких странах знание ПДД скорее навредит, чем поможет.

7:45 Женщина за рулем: гендерные стереотипы, статистика правонарушений и сексизм страховщиков.

15:05 Страх перед "начальником" и "подозрительные" авто: правда ли большие и дорогие автомобили имеют преимущество на дороге?

20:42 Аббревиатуры, красивые числа и покупные гос. номера: народные мифы о престижных номерах.

24:15 "Немцы покупают только немецкие авто". Представители Якудза катаются на леворульных "мерсах", а состоятельные американцы предпочитают европейские марки авто.

30:17 Фейковые новости в СМИ об обязательном наличии видеорегистратора и отмене нештрафуемого порога превышения скорости в 20 километров.

35:37 Расстояние престижа, имитация каюты яхты и современные тренды тюнинга.

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