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Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях
05.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Легенды о марках авто, которые предпочитают представители ЛГБТ; сексизм страховщиков и расстояние престижа: об этом и многом другом рассказали ведущие подкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.
Они не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.п. Для них автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
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В Европе водят хуже, чем в России. Женщины водят аккуратнее. Японцы и американцы покупают европейские автомобили. Какие марки автомобилей выбирают представители...
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