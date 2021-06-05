|
В Беларуси объявлен желтый уровень опасности на воскресенье
05.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июня – Sputnik. На воскресенье 6 июня в связи с грозами в республике объявляется желтый уровень опасности, сообщил в своем аккаунте в Twitter Белгидромет.
В воскресенье в Беларуси сохранится теплая погода, но будет более существенным влияние неустойчивых воздушных масс. Днем воздух в среднем прогреется до 20-25 градусов со знаком плюс, а ночью составит в районе 8-14 градусов тепла.
Кратковременные дожди пройдут 6 июня по всей территории республики, а вот вероятность грозовой активности будет выше в Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве.
В Белгидромете напомнили, что желтый уровень опасности означает, что в отдельных районах страны ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Такие проявления погоды характерны для республики, но могут представлять опасность для некоторых видов деятельности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Метеорологи предупреждают, что завтра местами по территории республики ожидаются грозы, поскольку это неблагоприятное явление, то оно может представлять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)