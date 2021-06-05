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Канада, выиграв у США, вышла в финал ЧМ по хоккею
Источник материала: Навiны
Сборная Канады, в последний момент вышедшая в плей-офф, добралась до финала чемпионата мира.
Сегодня «кленовые листья» обыграли команду своих географических соседей — 4:2.
Вечером пройдет второй полуфинал Финляндия — Германия. В случае виктории «бело-синих», болельщики увидят повторение афиши прошлого мирового первенства. Напомним, в 2019 году (в минувшем ЧМ не проводился из-за пандемии) финны обыграли канадцев — 3:1.
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Сборная Канады, в последний момент вышедшая в плей-офф, добралась до финала чемпионата мира.
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