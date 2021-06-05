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Казахстан не хочет «вписываться» за Беларусь в вопросе западных санкций

05.06.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Казахстан выступает против политизации ЕАЭС и консолидированного ответа на западные санкции, следует из опубликованного 5 июня комментария казахстанского Министерства иностранных дел.

Казахстан не хочет «вписываться» за Беларусь в вопросе западных санкций

«Казахстан придерживается позиции, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят сугубо экономический характер. Традиционно отмечаем неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями, выступаем против политизации объединения», — говорится в комментарии.

«В контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования Договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе, прежде всего, политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС», — подчеркивает МИД Казахстана.

«Отмечаем, что Республика Казахстан никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет. В работе с партнерами по евразийской интеграции речь может идти только о совместных действиях по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств», — подчеркивается в комментарии.

О том, что по предложению Беларуси в ЕАЭС выработают меры по противодействию санкционной политике сообщил вице-премьер Игорь Петришенко 21 мая по итогам прошедшего в режиме видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета.

3 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что в ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на западные санкции.

 

 

 
 
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Казахстан выступает против политизации ЕАЭС и консолидированного ответа на западные санкции, следует из опубликованного 5 июня комментария казахстанского...
 
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