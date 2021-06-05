ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский щебень стал не нужен в России? Гендиректор «Гранита» пожаловался Лукашенко на ограничения по ввозу белорусского сырья

05.06.2021 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко посетил производственное предприятие «Гранит» в Микашевичах. Во время встречи генеральный директор Эдуард Гаврилкович отметил, что из-за закрытия границ после начала пандемии существенно снизился экспорт.



Но еще большая проблема — это ограничительные меры в России, передает БЕЛТА.

По словам генерального директора, в России приняли меры «нетарифного регулирования», которые ограничивают поставки белорусского сырья.

— Немедленно довести премьер-министру этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться. Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема, — сказал Лукашенко и добавил, что в правительстве помогут решить возникшие вопросы с поставками продукции за рубеж.

РУПП «Гранит» является одним из крупнейших в Европе предприятий по добыче и переработке плотных горных пород. Со дня своего основания в 1975 году предприятие занимает лидирующие позиции в Республике Беларусь по выпуску щебня различных фракций и отсева. Доля нерудных строительных материалов производства РУПП «Гранит» составляет более 90% от суммарного объема, производимого отечественными предприятиями. РУПП «Гранит» — многофункциональный технологический комплекс. Технологический процесс начинается в карьере «Микашевичи», занимающем территорию шириной 1,7 км, длиной 2,7 км и глубиной 135 м. В технологическом процессе используется мощное горно-выемочное, буровое, транспортное и дробильно-сортировочное оборудование ведущих мировых производителей.

50% производимой продукции уходит на экспорт. Из них 97% экспорта потребляла Россия.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко посетил производственное предприятие «Гранит» в Микашевичах. Во время встречи генеральный директор Эдуард Гаврилкович отметил, что из-за закрытия...
 
Новости дня
Новости разные
 
У траўні затрымалі больш як 300 пратэстоўцаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by