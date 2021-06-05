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Новый клип Макса Коржа за сутки приближается к полумиллиону просмотров
Источник материала: Навiны
Опубликованный 4 июня новый клип Мккса Коржа «Аттестат» собрал уже более 430 тысяч просмотров.
Ролик был выложен на канале музыканта в YouTube.
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Опубликованный 4 июня новый клип Мккса Коржа «Аттестат» собрал уже более 430 тысяч просмотров.
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