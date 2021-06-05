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СМИ: силовики из ЛНР выехали допрашивать Протасевича

05.06.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает издание «Донбасс Сегодня» со ссылкой на волонтера. Официального подтверждения пока нет.


Роман Протасевич. ОНТ

Ранее следователей из самопровозглашенной ЛНР на случай, если у них «будут вопросы» к Протасевичу, пригласил Лукашенко. Между тем высокопоставленный источник в милиции ЛНР заявил, что в случае экстрадиции Роману Протасевичу за «преступления против человечности» грозит расстрел, пишет НН.

Согласно ст. 7 УК РБ, «гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь», отмечает Tut.by.

Сам Роман Протасевич, отвечая на вопрос Маркова, боится ли он запроса на экстрадицию в ЛНР, говорил:

«Разумеется. И я единственное, на что надеюсь — что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и достаточно какой-то решимости, чтобы не выдать меня».

Также ранее Украина заявила, что если к Протасевичу пустят представителей «ЛНР», то Лукашенко «будет больно».

«У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду закидывать угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
 
 
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Об этом сообщает издание «Донбасс Сегодня» со ссылкой на волонтера. Официального подтверждения пока нет.
 
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