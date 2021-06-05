СМИ: силовики из ЛНР выехали допрашивать Протасевича





Роман Протасевич. ОНТ





пишет НН. Ранее следователей из самопровозглашенной ЛНР на случай, если у них «будут вопросы» к Протасевичу, пригласил Лукашенко. Между тем высокопоставленный источник в милиции ЛНР заявил, что в случае экстрадиции Роману Протасевичу за «преступления против человечности» грозит расстрел,НН.





отмечает Tut.by. Согласно ст. 7 УК РБ, «гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь»,Tut.by.





Сам Роман Протасевич, отвечая на вопрос Маркова, боится ли он запроса на экстрадицию в ЛНР, говорил:





«Разумеется. И я единственное, на что надеюсь — что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и достаточно какой-то решимости, чтобы не выдать меня».





Также ранее Украина заявила, что если к Протасевичу пустят представителей «ЛНР», то Лукашенко «будет больно».





«У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду закидывать угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



