В пункте пропуска «Мядининкай» выстроился многодневный пикет с бело-красно-белыми флагами









сообщает tut.by. Уже около 60 человек собрались в пункте пропуска «Мядининкай» для участия в многодневном пикете,tut.by.





Требования пикетирующих к ЕС — ускорить принятие санкций против Лукашенко. К белорусским властям — освободить политзаключенных и открыть наземные границы для свободного перемещения граждан.





Если требования не будут выполнены, то через четыре дня участники обещают начать блокировать движение.





Акции легальны и согласованы с местными властями.























