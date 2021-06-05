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Путевки нарасхват: как отдыхается в детском лагере под Минском

05.06.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из самых крупных детских оздоровительных лагерей страны "Спутник" распахнул свои двери 27 мая. Путевок на лето практически не осталось: сюда хотят попасть очень много школьников. Лагерь находится на побережье водохранилища Криница под Минском и пользуется популярностью у столичных жителей.

Карантинные меры в детских лагерях страны не ослабли. За территорию лагеря во время смены никто не выходит, нельзя приезжать и родителям – разрешается лишь оставлять передачки детям. В этом году все воспитатели прошли обязательную вакцинацию. 

Этим летом "Спутник" примет 5 обычных смен и 8 палаточных – это более 2 тысяч детей.

Подробнее о лагерной жизни читайте в репортаже Sputnik Беларусь:

Путевок почти нет: как работают летние детские оздоровительные лагеря

 
 
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как началось лето для белорусских ребят, отправившихся с друзьями в детский лагерь.
 
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