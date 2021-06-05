Путевки нарасхват: как отдыхается в детском лагере под Минском

Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из самых крупных детских оздоровительных лагерей страны "Спутник" распахнул свои двери 27 мая. Путевок на лето практически не осталось: сюда хотят попасть очень много школьников. Лагерь находится на побережье водохранилища Криница под Минском и пользуется популярностью у столичных жителей.

Карантинные меры в детских лагерях страны не ослабли. За территорию лагеря во время смены никто не выходит, нельзя приезжать и родителям – разрешается лишь оставлять передачки детям. В этом году все воспитатели прошли обязательную вакцинацию.

Этим летом "Спутник" примет 5 обычных смен и 8 палаточных – это более 2 тысяч детей.

Подробнее о лагерной жизни читайте в репортаже Sputnik Беларусь: