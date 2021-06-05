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Такси врезалось в мотоциклы, оформлявшие «европротокол». Пострадал пешеход

05.06.2021 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ночью в Бресте автомобиль такси врезался в два мотоцикла, водители которых оформляли между собой «европротокол». 22-летний водитель Toyota во время движения по бульвару Шевченко отвлекся от управления и въехал в стоящие на мосту мотоциклы. Из-за чего Kawasaki выехал за пределы проезжей части и угодил в пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в результате происшествия 25-летний пешеход, местный житель, с травмами госпитализирован. Повреждены транспортные средства.

ГАИ напомнила два пункта ПДД. Один обязывает водителя не выполнять действий, отвлекающих его от управления. Другой запрещает остановку и стоянку на мостах.

 
Теги: Брест
 
 
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Ночью в Бресте автомобиль такси врезался в два мотоцикла, водители которых оформляли между собой «европротокол». 22-летний водитель Toyota во время движения по...
 
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