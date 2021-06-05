IIHF утвердила единые правила для игры в хоккей













В сообщении поясняется, что свод правил создан специальной группой, состоящей из экспертов IIHF и европейских профессиональных лиг и при консультациях с НХЛ). Он был разработан с использованием объединенных официальных правил игры IIHF, НХЛ, КХЛ и европейских лиг.





Свод правил 2021/22 объединит существующие правила IIHF, НХЛ, КХЛ, европейских лиг и соревнований.





В частности, по новым правилам, некоторые физические фолы будут включать в себя крупный штраф без автоматического назначения пенальти.





IIHF сохраняет приверженность к нулевой терпимости к дракам на льду.





"Дракам, конечно, не место в международном хоккее, и любой игрок, участвующий в турнирах под эгидой IIHF, все равно будет удален", - сказал главный судья IIHF Дэнни Курманн.







