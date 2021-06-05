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Страны G7 договорились о введении глобального цифрового налога

05.06.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страны "большой семерки" достигли исторического соглашения: обложить IT-концерны глобальным налогом на прибыль, ставка которого будет не меньше 15 процентов. Это удар по налоговым оазисам, считает глава Минфина ФРГ.

Страны G7 договорились о введении глобального цифрового налога
Встреча министров финансов G7 в Лондоне
Страны G7 после многолетней дискуссии достигли соглашения о введении так называемого цифрового налога - налога на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики. Об этом в субботу, 5 июня, сообщил британский министр финансов Риши Сунак после встречи в Лондоне со своими коллегами по "большой семерке". "Министры финансов G7 достигли исторического соглашения о реформировании мировой налоговой системы для того, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку", - подчеркнул Сунак, пишет DW.

Цель нововведения - положить конец ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google, Amazon или Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это вело к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.

Кроме того, предполагается, что единая ставка налога на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15 процентов.

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц назвал достигнутую договоренность "налоговой революцией". "Это очень хорошая новость для справедливости и солидарности в сфере налогообложения и плохая новость для налоговых оазисов по всему миру", - прокомментировал он агентству dpa концепцию минимального налогообложения для компаний, указав, что корпорации больше не смогут уходить от своих налоговых обязательств.

Соглашение между промышленно развитыми странами теперь должны принять и другие государства, к примеру "большая двадцатка", встреча которой пройдет в июле в Венеции.
 
Теги: Новости
 
 
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Страны "большой семерки" достигли исторического соглашения: обложить IT-концерны глобальным налогом на прибыль, ставка которого будет не меньше 15 процентов. Это...
 
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