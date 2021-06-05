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"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке

05.06.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке

Много ли крыс и мышей действительно можно встретить под землей (и есть ли среди них такие, что размером с бультерьера)? И как там поселились большие американские тараканы?

О том, можно ли встретить в подземной Москве необычных животных, рассказывают фотограф, блогер и историк метро Александр Попов и диггер, экскурсовод Даниил Давыдов.

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Байка о том, что в метро водятся гигантские крысы “в метр длиной” появилась в начале 90-х. Якобы целые отряды афганцев уничтожали мутантов огнеметами… Как возникла...
 
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