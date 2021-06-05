Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке

Много ли крыс и мышей действительно можно встретить под землей (и есть ли среди них такие, что размером с бультерьера)? И как там поселились большие американские тараканы?

О том, можно ли встретить в подземной Москве необычных животных, рассказывают фотограф, блогер и историк метро Александр Попов и диггер, экскурсовод Даниил Давыдов.

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