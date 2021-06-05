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Романчук: Самое «вкусное» и интересное российским компаниям в Беларуси
05.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экономист Ярослав Романчук перечислил части белорусской экономики, которые захочет подешевке прибрать к рукам Москва.
– Финансовое состояние, кэш флоу, режим деятельности «Белавиа» и всей авиационной инфраструктуры Беларуси позволяет поставить диагноз этому сектору экономики Беларуси – банкрот, –
А если «Белавиа» начнёт летать в Крым, то она превратится в обыкновенный компанию внутреннего российского рынка.
Близким к Кремлю коммерческим структурам интересно многое в Беларуси. Белорусские власти стараются растянуть во времени процесс продажи/передачи контроля над экономикой страны российским монополистам, олигарха и олигополиям. Однако резко возросшая зависимость Беларуси от финансовой, информационной, дипломатической и силовой поддержки России позволяет предположить, что этот процесс заметно ускорится. Вот самое «вкусное» и интересное Кремлю и российским компаниям в Беларуси:
1) нефтепереработка и химические товары
2) калийные удобрения
3) азотные удобрения
4) банки, страховой бизнес
5) БЖД
6) энергетический сектор
7) Белтопгаз
:) Белпочта
9) БелАЗ
10) МАЗ
11) авиационная инфраструктура
12) логистический бизнес
13) земля
14) МЗКТ, Пеленг и остальное ВПК
15) Белтелеком и IT инфраструктура
16) БМЗ
17) МТЗ
18) Вход в крупную розницу, возможно через Белкоопсоюз или отжатие бизнеса у существующих компаний
19) Белмедпрепараты и другие фармацевтические предприятия
20) Гомсельмаш, с/х машиностроение
Ещё никогда белорусские активы не стоили так дёшево. Потому что власти страны сделали всё, чтобы Беларусь оказалась в ситуации монопсонии. Один покупатель (он же кредитор последней надежды, он же единственный ресурс внешней силовой поддержки, он же монопольный поставщик энергоресурсов) и много-много желающих продать свои активы.
Эх, сторонникам жёстких секторальных санкций в отношении Беларуси ещё бы экономическую теорию подучить да последствия для суверенитет страны оценить…
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