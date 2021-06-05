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Романчук: Самое «вкусное» и интересное российским компаниям в Беларуси

05.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экономист Ярослав Романчук перечислил части белорусской экономики, которые захочет подешевке прибрать к рукам Москва.

Романчук: Самое «вкусное» и интересное российским компаниям в Беларуси

– Финансовое состояние, кэш флоу, режим деятельности «Белавиа» и всей авиационной инфраструктуры Беларуси позволяет поставить диагноз этому сектору экономики Беларуси – банкрот, – пишет Романчук. – Банкрот – это не значит закрытие и ликвидация. Это высокие шансы на переход прав собственности к новому хозяину. В нынешней ситуации - это кто-то из российских бизнесменов, работающих в сфере авиационных услуг. Такова цена для Беларуси самолётного инцидента.

А если «Белавиа» начнёт летать в Крым, то она превратится в обыкновенный компанию внутреннего российского рынка.

Близким к Кремлю коммерческим структурам интересно многое в Беларуси. Белорусские власти стараются растянуть во времени процесс продажи/передачи контроля над экономикой страны российским монополистам, олигарха и олигополиям. Однако резко возросшая зависимость Беларуси от финансовой, информационной, дипломатической и силовой поддержки России позволяет предположить, что этот процесс заметно ускорится. Вот самое «вкусное» и интересное Кремлю и российским компаниям в Беларуси:

1) нефтепереработка и химические товары

2) калийные удобрения

3) азотные удобрения

4) банки, страховой бизнес

5) БЖД

6) энергетический сектор

7) Белтопгаз

:) Белпочта

9) БелАЗ

10) МАЗ

11) авиационная инфраструктура

12) логистический бизнес

13) земля

14) МЗКТ, Пеленг и остальное ВПК

15) Белтелеком и IT инфраструктура

16) БМЗ

17) МТЗ

18) Вход в крупную розницу, возможно через Белкоопсоюз или отжатие бизнеса у существующих компаний

19) Белмедпрепараты и другие фармацевтические предприятия

20) Гомсельмаш, с/х машиностроение

Ещё никогда белорусские активы не стоили так дёшево. Потому что власти страны сделали всё, чтобы Беларусь оказалась в ситуации монопсонии. Один покупатель (он же кредитор последней надежды, он же единственный ресурс внешней силовой поддержки, он же монопольный поставщик энергоресурсов) и много-много желающих продать свои активы.

Эх, сторонникам жёстких секторальных санкций в отношении Беларуси ещё бы экономическую теорию подучить да последствия для суверенитет страны оценить…

Романчук: «По сути, это переход белорусской авиации под крыло России»

 
 
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