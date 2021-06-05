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Сикорский назвал "рейдерским захватом" санкции в отношении "Белавиа"
Источник материала: Партизан
Директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал "рейдерским захватом" санкции ЕС, введенные в отношении "Белавиа" после инцидента с самолетом Ryanair.
"Идет процесс удушения. На самом деле, вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции – фактически рейдерский захват рынка и бизнеса. Авиакомпания ("Белавиа" - ИФ) не участвовала в этих событиях", - заявил Сикорский в эфире телеканала "ОНТ" в субботу,
"Что диспетчер не должен был отреагировать по закону? Специалисты по авиационной безопасности не должны были отреагировать по закону? У нас сейчас несколько важных направлений работы. Взаимодействие с международными организациями, чтобы развенчать фейки", - добавил он.
Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу согласовал ограничительные меры против Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Санкции введены против национального авиаперевозчика "Белавиа" и других белорусских авиакомпаний. Им запрещено пересекать европейское воздушное пространство и приземляться в аэропортах стран ЕС, а также европейским национальным авиаперевозчикам теперь нельзя летать в Беларусь. Решение вступило в силу в полночь по европейскому времени.
23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
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Директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал "рейдерским захватом" санкции ЕС, введенные в отношении "Белавиа" после инцидента с...
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