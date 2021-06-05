Как сделать кофе полезным? Простая хитрость, о которой вы могли не знать

Источник материала: ОНТ

Кофе может быть не только вкусным, но и полезным. Для этого в напиток следует добавить одну пряность – гвоздику, пишет profile.ru.

Лучше всего брать для кофе свежую гвоздику, поскольку она сохраняет большее количество эфирных масел. Как понять, что пряность свежая? Нужно опустить ее в воду. Свежая гвоздика станет плавать бутоном вверх или останется на дне. А несвежая будет на поверхности. Добавлять гвоздику в кофе рекомендуется в конце приготовления напитка – это поможет сохранить ароматические свойства пряности.

Гвоздика полезна благодаря большому количеству антиоксидантов. Они защищают органы от воздействия свободных радикалов. Также экстракты из этой пряности помогают контролировать уровень сахара в крови. Есть у специи и противовоспалительные свойства.

ФОТО: pixabay

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