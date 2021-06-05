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«Я протестую»: Моргенштерн устроил скандал на премии «Муз-ТВ»
Источник материала: ОНТ
Рэпер Моргенштерн устроил скандал во время вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», состоявшегося 4 июня. Об этом
После того, как ведущие церемонии назвали певца и юмориста Александра Ревву победителем в номинации «Лучший исполнитель», Моргенштерн встал из инвалидной коляски, в которой приехал на музыкальную премию, и сказал: «Я протестую».
На этом рэпер решил не останавливаться. Он поднялся на сцену, где находились ведущие и Александр Ревва, и начал требовать проведения еще одного голосования.
Ксения Собчак, которая стала одной из ведущих, отметила, что поведение музыканта не совсем адекватное. Также она предложила рэперу сдать тест на наличие наркотиков, и в случае отрицательного результата пообещала провести «сельское голосование».
ФОТО: Instagram / morgen_shtern
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Рэпер Моргенштерн устроил скандал во время вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», состоявшегося 4 июня. Об этом пишет газета «Известия». После того, как ведущие...
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