«Я протестую»: Моргенштерн устроил скандал на премии «Муз-ТВ»

Источник материала: ОНТ

Рэпер Моргенштерн устроил скандал во время вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», состоявшегося 4 июня. Об этом пишет газета «Известия».

После того, как ведущие церемонии назвали певца и юмориста Александра Ревву победителем в номинации «Лучший исполнитель», Моргенштерн встал из инвалидной коляски, в которой приехал на музыкальную премию, и сказал: «Я протестую».

На этом рэпер решил не останавливаться. Он поднялся на сцену, где находились ведущие и Александр Ревва, и начал требовать проведения еще одного голосования.

Ксения Собчак, которая стала одной из ведущих, отметила, что поведение музыканта не совсем адекватное. Также она предложила рэперу сдать тест на наличие наркотиков, и в случае отрицательного результата пообещала провести «сельское голосование».

ФОТО: Instagram / morgen_shtern





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