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В Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам Brave CF 51

05.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам Brave CF 51Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам Brave CF 51" class="one-news__figure-img">

Ярким шоу завершился в Минске турнир по смешанным единоборствам Brave CF 51. Посмотреть его вы могли ночью на телеканале ОНТ.

Зрители увидели 13 красивых поединков. В основном карде вечера в октагон выходили и три белорусских спортсмена. Владислав Новицкий свой дебютный бой в промоушене проиграл представителю Франции Яннису Геммури. Для выявления победителя понадобились три раунда, и победа досталась французу раздельным решением судей. 

Вадим Куцый в весе до 79 килограммов тоже провел три раунда против Динияра Абдибаева и уверенно выиграл встречу, прилично избив своего соперника на дальней дистанции. И украшением вечера стал бой Дениса Магера и Рената Сагынтая. Белорус уже на третьей минуте отправил своего соперника в нокаут. Отметим, что главный бой вечера был отменен. Немец Марсель Грабински не вышел октагон из-за проблем со здоровьем. 

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Теги: Минск
 
 
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Ярким шоу завершился в Минске турнир по смешанным единоборствам Brave CF 51. Посмотреть его вы могли ночью на телеканале ОНТ. Зрители увидели 13 красивых поединков. В...
 
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