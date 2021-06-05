Источник материала: ОНТ

Белорусские гребцы выиграли бронзовую медаль на чемпионате Европы в Познани.

На третью ступень пьедестала поднялись Ольга Худенко и Марина Литвинчук, выступающие в байдарке-двойке на 500 метров. Наши девушки чуть более одной секунды проиграли своим основным конкуренткам из Венгрии Данюте Козак и Доре Бодани.

Напомним, что накануне белорусские гребцы положили в свою копилку еще две награды. Золото в байдарке-четверке и бронзу выиграла Елена Ноздрёва в каноэ-одиночке на 500 метров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram