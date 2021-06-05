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Гандбольный клуб СКА-Минск отмечает 45-летие

05.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб СКА-Минск отмечает 45-летиеМинск отмечает 45-летие" class="one-news__figure-img">

Гандбольному клубу СКА-Минск – 45 лет! Команду с днём рождения поздравили бывшие игроки, тренеры и спортивные функционеры.

За заслуги в развитии олимпийского движения клуб награждён почётным знаком Национального олимпийского комитета. Объявлена благодарность от Администрации Президента, памятные призы и подарки вручили Министерство спорта и туризма, Министерство обороны, Мингорисполком.

СКА-Минск – одна из сильнейших команд Европы в истории гандбола. Армейцы трижды становились обладателями Кубка европейских чемпионов и ряда других престижных титулов.

Перед началом минувшего сезона СКА взял курс на омоложение состава. Команда заняла второе место в чемпионате Беларуси, а в Кубке страны армейцы уступили всего один мяч мощному «Мешков Брест».

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Гандбольному клубу СКА-Минск – 45 лет! Команду с днём рождения поздравили бывшие игроки, тренеры и спортивные функционеры. За заслуги в развитии олимпийского...
 
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