|
Гандбольный клуб СКА-Минск отмечает 45-летие
Источник материала: ОНТМинск отмечает 45-летие" class="one-news__figure-img">
Гандбольному клубу СКА-Минск – 45 лет! Команду с днём рождения поздравили бывшие игроки, тренеры и спортивные функционеры.
За заслуги в развитии олимпийского движения клуб награждён почётным знаком Национального олимпийского комитета. Объявлена благодарность от Администрации Президента, памятные призы и подарки вручили Министерство спорта и туризма, Министерство обороны, Мингорисполком.
СКА-Минск – одна из сильнейших команд Европы в истории гандбола. Армейцы трижды становились обладателями Кубка европейских чемпионов и ряда других престижных титулов.
Перед началом минувшего сезона СКА взял курс на омоложение состава. Команда заняла второе место в чемпионате Беларуси, а в Кубке страны армейцы уступили всего один мяч мощному «Мешков Брест».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандбольному клубу СКА-Минск – 45 лет! Команду с днём рождения поздравили бывшие игроки, тренеры и спортивные функционеры. За заслуги в развитии олимпийского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)