«Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

Источник материала: ОНТ

«Минск» стал победителем чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд.

В пятом матче финальной серии обыграны непримиримые соперники из брестского клуба «Строитель». После четырех матчей серии была ничья – 2:2. Судьба решающего поединка решилась лишь буллитов. Минчане реализовали на один броско больше и выиграли со счётом 4:3.

В индивидуальных номинациях лучшим игроком стал Евгений Михейчик, лучший вратарь — Роман Витко (оба «Строитель»), лучший бомбардир – Денис Целуйко (сборная гомельской области).

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