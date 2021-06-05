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«Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

05.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

«Минск» стал победителем чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд. 

В пятом матче финальной серии обыграны непримиримые соперники из брестского клуба «Строитель». После четырех матчей серии была ничья – 2:2. Судьба решающего поединка решилась лишь буллитов. Минчане реализовали на один броско больше и выиграли со счётом 4:3.

В индивидуальных номинациях лучшим игроком стал Евгений Михейчик, лучший вратарь — Роман Витко (оба «Строитель»), лучший бомбардир – Денис Целуйко (сборная гомельской области). 

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Теги: Минск
 
 
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«Минск» стал победителем чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд.  В пятом матче финальной серии обыграны непримиримые соперники из...
 
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