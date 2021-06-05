В Брестской области обсудили региональное взаимодействие Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Белорусско-российские отношения на уровне регионов обсудят на восьмом Форуме регионов Беларуси и России. В этом году пройдёт уже восьмой форум. Его примет наша страна. Одна из главных тем – научно-техническое сотрудничество.





А в эти дни региональное взаимодействие по разным направлениям обсуждают в Брестской области. С визитом прибыл посол России. Второй день дипломат начал с посещения Брестской крепости – место символическое, как для белорусов, так и россиян.

Последний раз Евгений Лукьянов был здесь еще ребёнком, в 60-е годы семья жила в приграничном городе, тогда еще не был возведён мемориал. В памяти, поделился дипломат, остались лишь руины.

Во время встречи с руководством региона говорили о перспективах сотрудничества: экономика, туризм, патриотическое воспитание молодёжи. В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны, в июне Брест готовится принять множество делегации, в том числе международных.

Приглашение получил и глава российской дипмиссии.

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