Республиканская спартакиада «Здоровье» среди работников СМИ проходит в Стайках

Источник материала: ОНТ

О спорте они не только пишут и говорят, активно его ведут! А навыки подтверждают результатами.





Под Минском началась традиционная спартакиада! И сразу два рекорда: по количеству команд. Их в этом году – 18. На четыре стало больше.

Прибавление и по регионам – все шесть. Телеканал ОНТ также не остался в стороне от спортивного праздника. Такая физическая разрядка необходима любому творческому коллективу. А в спорте и командный дух укрепляешь, и тело прокачиваешь. Здоровый образ жизни в моде всегда!

Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ: «Мы в великолепном настроении, мы действительно заряжены. Традиционно команда ОНТ была всегда либо в лидерах, либо в первой тройке. И я надеюсь, что в этом году все будет также или лучше!».

Кросс, дартс, настольный теннис, волейбол. Ждут участников соревнования по мини-футболу, перетягиванию каната. Баллы в команду и за руководителями СМИ. Они также активные игроки спартакиады.

Кто победит? Организаторы говорят, определить нелегко. Ведь к соревнованиям, как и к информации, подход у журналистов скрупулёзный.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «В прошлом году, в связи с ковидными ограничениями, спартакиада не проводилась, люди соскучились. Команды достаточно сильные, экипированные, команды тренировались и готовились по отдельным видам спорта. Я это знаю. Поэтому трудно предсказать, кто будет победитель, но в любом случае победит сильнейший».

Решение, кому достанется победа, – за судьями международной категории.

Завтра пройдет второй день спартакиады. Там все и решится. Но во всяком случае это веселое времяпровождение на свежем воздухе среди коллег.

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