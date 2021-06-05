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Республиканская спартакиада «Здоровье» среди работников СМИ проходит в Стайках
Источник материала: ОНТ
О спорте они не только пишут и говорят, активно его ведут! А навыки подтверждают результатами.
Под Минском началась традиционная спартакиада! И сразу два рекорда: по количеству команд. Их в этом году – 18. На четыре стало больше.
Прибавление и по регионам – все шесть. Телеканал ОНТ также не остался в стороне от спортивного праздника. Такая физическая разрядка необходима любому творческому коллективу. А в спорте и командный дух укрепляешь, и тело прокачиваешь. Здоровый образ жизни в моде всегда!
Кросс, дартс, настольный теннис, волейбол. Ждут участников соревнования по мини-футболу, перетягиванию каната. Баллы в команду и за руководителями СМИ. Они также активные игроки спартакиады.
Кто победит? Организаторы говорят, определить нелегко. Ведь к соревнованиям, как и к информации, подход у журналистов скрупулёзный.
Решение, кому достанется победа, – за судьями международной категории.
Завтра пройдет второй день спартакиады. Там все и решится. Но во всяком случае это веселое времяпровождение на свежем воздухе среди коллег.
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О спорте они не только пишут и говорят, активно его ведут! А навыки подтверждают результатами. Под Минском началась традиционная спартакиада! И сразу два рекорда:...
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