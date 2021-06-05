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В России подписан закон, ограничивающий участие в выборах причастных к экстремизму

05.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России подписан закон, ограничивающий участие в выборах причастных к экстремизму

В России подписан закон, ограничивающий участие в выборах лиц, причастных к экстремизму. Первоначально документ предполагал запрет избираться только в Госдуму. Однако после первого чтения в проект внесли поправку. По ней вето распространяется на все выборные должности.


Документ также уточняет, что будет считаться причастностью к экстремистским организациям: высказывания в интернете, финансирование, а также иная помощь этим сообществам.

Закон вступил в силу. По данным депутатов «Единой России», в стране к экстремизму и терроризму причастны почти 11 тысяч человек.

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В России подписан закон, ограничивающий участие в выборах лиц, причастных к экстремизму. Первоначально документ предполагал запрет избираться только в Госдуму....
 
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