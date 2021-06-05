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В Орше проходит заключительный этап фестиваля «Вытокі»

05.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Орше проходит заключительный этап фестиваля «Вытокі»

Ярко, спортивно и очень празднично. В Орше сегодня проходит заключительный этап фестиваля «Вытокі». Три дня город живёт совместным проектом Национального олимпийского комитета и федерации профсоюзов Беларуси. Начали с культурной программы, далее – образовательная и вот сегодня самый зрелищный этап – спортивный.


На площадке возле спорткомплекса «Олимпиец», мячу негде было упасть. Тысячи людей и множество активностей. Представлены виды спорта как командные, так и личные. Участники бегают, прыгают, бросают. И те, кто только делает первые шаги в спорте и те, кто пару десятков лет уже не держал в руках мяч.

Спортивный марафон в Орше сегодня допоздна. Родители поддерживали начинания своих детей, помогали крохам справиться со снарядами.     

Участники не просто смотрят, здесь проходит особый квест, и каждый сам решает в каком количестве состязаний себя испытать.

Чтобы побороться за главный приз надо пройти полтора десятка стартов. В борьбу вступили как взрослые, так и совсем юные участники.

Виктор Лукашенко, председатель Национального олимпийского комитета: «На фестивале объединены и физкультура, и спорт, и культура, и искусство, и песенные конкурсы. Мероприятие походит в Год народного единства, что тоже очень символично. Цель фестиваля – показать, где зарождались наши, как я уже сказал, культура, искусство и потихоньку, маленькими шажками – до Олимпа. Показать развитие региона и его особенности».

Сегодня здесь ещё и мастер-классы по танцам, и песенный баттл, заключительный аккорд – концерт артистов белорусской эстрады.

Орша – второй город, который принял этот праздник. Через неделю спортивная удача улыбнётся жителям Кобрина, этим летом спортивно-культурный фестиваль примут еще в Мозыре, Бобруйске и Жлобине.  

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Ярко, спортивно и очень празднично. В Орше сегодня проходит заключительный этап фестиваля «Вытокі». Три дня город живёт совместным проектом Национального...
 
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