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В Орше проходит заключительный этап фестиваля «Вытокі»
Источник материала: ОНТ
Ярко, спортивно и очень празднично. В Орше сегодня проходит заключительный этап фестиваля «Вытокі». Три дня город живёт совместным проектом Национального олимпийского комитета и федерации профсоюзов Беларуси. Начали с культурной программы, далее – образовательная и вот сегодня самый зрелищный этап – спортивный.
На площадке возле спорткомплекса «Олимпиец», мячу негде было упасть. Тысячи людей и множество активностей. Представлены виды спорта как командные, так и личные. Участники бегают, прыгают, бросают. И те, кто только делает первые шаги в спорте и те, кто пару десятков лет уже не держал в руках мяч.
Спортивный марафон в Орше сегодня – допоздна. Родители поддерживали начинания своих детей, помогали крохам справиться со снарядами.
Участники не просто смотрят, здесь проходит особый квест, и каждый сам решает в каком количестве состязаний себя испытать.
Чтобы побороться за главный приз надо пройти полтора десятка стартов. В борьбу вступили как взрослые, так и совсем юные участники.
Сегодня здесь ещё и мастер-классы по танцам, и песенный баттл, заключительный аккорд – концерт артистов белорусской эстрады.
Орша – второй город, который принял этот праздник. Через неделю спортивная удача улыбнётся жителям Кобрина, этим летом спортивно-культурный фестиваль примут еще в Мозыре, Бобруйске и Жлобине.
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Ярко, спортивно и очень празднично. В Орше сегодня проходит заключительный этап фестиваля «Вытокі». Три дня город живёт совместным проектом Национального...
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