Протасевич: Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской

Источник материала: ОНТ

Сенсационные признания и разоблачение соратников. У нового выпуска программы «Марков. Ничего личного» порядка 700 000 просмотров в YouTube . И это вдобавок к тому, что миллионы людей по телевизору посмотрели резонансное интервью.





В нём Протасевич рассказал о своей причастности к заговору и роли связного между конспираторами (среди которых были граждане США) и оппозиционным штабом.

Раскрылись детали финансирования беглых оппозиционеров. В телеэфире названы конкретные суммы иностранных дотаций на организацию протестов в Беларуси и якобы поддержку протестующих, которые нарушили закон.

Роман Протасевич: «Белорусский дом в Варшаве – организация, которая контролирует всю белорусскую повестку через премьера Польши. 53 млн злотых, которые им выделило правительство Польши, на помощь беженцам и так далее, они полностью забрали себе».

Протасевич называет пофамильно и людей, которые за экстремистские посты в Telegram, призывы белорусов выходить на улицу, блокировать рельсы получают реальные и большие деньги.

Роман Протасевич: «Степан Путило, Ян Рудик, позже вот туда еще один представитель Telegram-канала NЕХТА Тадеуш Гичан, также туда входил Франак Вечёрко, который зачастую мог прийти написать в чат конкретные тезисы, по которым мы должны были работать, Антон Мотолько, Даниил Богданович, которого я уже упоминал, Шрайбман, Пальчис, Юшкевич, Анастасия Рогатко, которая имеет отношение к штабу Тихановской».

По словам Протасевича, отношения между фигурантами крайне напряжённые. Идёт борьба за финансовые гранты и политическое влияние. И оппоненты не гнушаются никакими средствами.

Об истинных, меркантильных, целях беглых в эфире нашего телеканала много раз говорили белорусские политологи и общественные деятели. Но именно это интервью – человека, который был там и сам организовывал беспорядки полностью изобличает его соратников.

И наконец-то откроет глаза тем, кто до последнего не верил, что причина всей мнимой политической активности эмигрантов сугубо финансовая.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: «Их сторонники сейчас видят, что здесь нет открытости. И в тех условиях, что идёт дележка власти, денег, постов, когда ещё эта власть не достигнута, вскрываются подлинные цели этого движения. Хотя мы это видели и ранее. Но это свидетельствовал один из свидетелей, на каком-то этапе руководителей».

Польские и литовские медиа пароли и явки от Протасевича, стоимость конспиративных квартир, а на самом деле дорогой жилплощади в своём эфире стараются избегать. Но вот и литовцы, и поляки смотрели интервью. И теперь не прочь задать вопросы своим властям.

Матеуш Пискорский, политолог (Польша): «Польским налогоплательщикам стоит узнать, на что расходуются публичные государственные деньги. То, что мы слышим от Протасевича, говорит о том, что всё, что случилось в Беларуси, особенно за последний год, в связи с выборами Президента в августе, это попытка организации цветной революции, может быть даже переворота по образцу Украины, 2013-2014 годов. Такие же люди, как Протасевич, кстати, присутствовали на Майдане. И не только в Киеве. Мы узнали, что не только в Киеве, а даже занимались деятельностью в составе вооруженных бандформирований, как батальон "Азов"».

И ведущие медиа Украины и России буквально по минутам анализируют интервью, в котором Протасевич пытался объяснить свою миссию на Донбассе, в зоне АТО.

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