|
Протасевич: Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской
Источник материала: ОНТ
Сенсационные
В нём Протасевич рассказал о своей причастности к заговору и роли связного между конспираторами (среди которых были граждане США) и оппозиционным штабом.
Раскрылись детали финансирования беглых оппозиционеров. В телеэфире названы конкретные суммы иностранных дотаций на организацию протестов в Беларуси и якобы поддержку протестующих, которые нарушили закон.
Протасевич называет пофамильно и людей, которые за экстремистские посты в Telegram, призывы белорусов выходить на улицу, блокировать рельсы получают реальные и большие деньги.
По словам Протасевича, отношения между фигурантами крайне напряжённые. Идёт борьба за финансовые гранты и политическое влияние. И оппоненты не гнушаются никакими средствами.
Об истинных, меркантильных, целях беглых в эфире нашего телеканала много раз говорили белорусские политологи и общественные деятели. Но именно это интервью – человека, который был там и сам организовывал беспорядки полностью изобличает его соратников.
И наконец-то откроет глаза тем, кто до последнего не верил, что причина всей мнимой политической активности эмигрантов сугубо финансовая.
Польские и литовские медиа пароли и явки от Протасевича, стоимость конспиративных квартир, а на самом деле дорогой жилплощади в своём эфире стараются избегать. Но вот и литовцы, и поляки смотрели интервью. И теперь не прочь задать вопросы своим властям.
И ведущие медиа Украины и России буквально по минутам анализируют интервью, в котором Протасевич пытался объяснить свою миссию на Донбассе, в зоне АТО.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенсационные признания и разоблачение соратников. У нового выпуска программы «Марков. Ничего личного» порядка 700 000 просмотров в YouTube. И это вдобавок к тому, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)