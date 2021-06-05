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В Латвии проходят выборы в местные органы самоуправления
Источник материала: ОНТ
Нынешняя избирательная кампания войдёт в историю. После административно-территориальной реформы на треть сокращается количество самоуправлений, а депутатов – почти наполовину.
Теперь это шесть городов и 34 края. Изберут более 650 депутатов.
Голосование в Рижское самоуправление не проводится, поскольку столичная дума сформирована на внеочередных выборах и работает до 2025 года.
Борьба ожидается ожесточённой. Политологи называют эти выборы «генеральной репетицией» парламентских.
А вот настроение у населения другое. Соцопросы накануне избирательной кампании показали, что каждый второй латвиец не думает, что сможет определять развитие своего самоуправления.
К тому же право голоса есть не у всех. Те, кто не получил латвийское гражданство, не могут ни выбирать, ни быть избранными.
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Нынешняя избирательная кампания войдёт в историю. После административно-территориальной реформы на треть сокращается количество самоуправлений, а депутатов –...
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