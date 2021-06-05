Президент подписал указ, усиливающий роль Совета безопасности в защите суверенитета Беларуси

Источник материала: ОНТ

Постановление вступает в силу после официального опубликования. О важности и функциях Совета безопасности Глава государства подробно говорил в мае на совещании во Дворце Независимости.





Полномочия Совбеза соизмеримы с рисками, которые стоят перед государством, особенно в последнее время, когда наблюдается активность НАТО у наших границ, оказывается иное давление на страну.

Входят в этот коллегиальный орган не только силовики, но и гражданские управленцы. Правительству поручено в течение месяца подготовить проект закона по изменениям законов «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Напомним , 9 мая Александр Лукашенко подписал декрет о том, что в случае гибели Президента после покушения, теракта, внешней агрессии, иных насильственных действий полномочия Главы государства временно перейдут к Совбезу, и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями.

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