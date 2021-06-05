ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент подписал указ, усиливающий роль Совета безопасности в защите суверенитета Беларуси

05.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президент подписал указ, усиливающий роль Совета безопасности в защите суверенитета Беларуси

Постановление вступает в силу после официального опубликования. О важности и функциях Совета безопасности Глава государства подробно говорил в мае на совещании во Дворце Независимости.


Полномочия Совбеза соизмеримы с рисками, которые стоят перед государством, особенно в последнее время, когда наблюдается активность НАТО у наших границ, оказывается иное давление на страну. 

Входят в этот коллегиальный орган не только силовики, но и гражданские управленцы. Правительству поручено в течение месяца подготовить проект закона по изменениям законов «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Напомним, 9 мая Александр Лукашенко подписал декрет о том, что в случае гибели Президента после покушения, теракта, внешней агрессии, иных насильственных действий полномочия Главы государства временно перейдут к Совбезу, и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление вступает в силу после официального опубликования. О важности и функциях Совета безопасности Глава государства подробно говорил в мае на совещании...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Іх мэтады нагадваюць 1937 год». Былы супрацоўнік ГУБАЗіКу пра тое, як сілавікі маглі атрымаць «прызнаньні» Пратасевіча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by