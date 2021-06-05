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Президент подписал указ, усиливающий роль Совета безопасности в защите суверенитета Беларуси
Источник материала: ОНТ
Постановление вступает в силу после официального опубликования. О важности и функциях Совета безопасности Глава государства подробно говорил в мае на совещании во Дворце Независимости.
Полномочия Совбеза соизмеримы с рисками, которые стоят перед государством, особенно в последнее время, когда наблюдается активность НАТО у наших границ, оказывается иное давление на страну.
Входят в этот коллегиальный орган не только силовики, но и гражданские управленцы. Правительству поручено в течение месяца подготовить проект закона по изменениям законов «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».
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Постановление вступает в силу после официального опубликования. О важности и функциях Совета безопасности Глава государства подробно говорил в мае на совещании...
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