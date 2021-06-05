Головченко: ущерб от санкций может достигнуть 3% от ВВП Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Ответные меры на западные санкции готовы, сказал премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

В отношении белорусских властей и предприятий введены три пакета санкций со стороны европейских властей, к которым присоединилась часть западных партнеров. Также в отношении предприятий нефтехимического комплекса рестрикции возобновили власти США.

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