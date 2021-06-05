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Скорость движения на электросамокатах в Москве ограничат 25 км/ч

05.06.2021 19:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Москве собираются ввести меры по регулированию езды на электросамокатах. Как передает «РИА Новости», скорость любого самоката в городе будет ограничена 25 км/ч. Глава департамента транспорта Максим Ликсутов отмечает, что более высокая скорость не безопасна ни для водителя (у которого нет индивидуальной защиты), ни для пешеходов.

Кроме того, в пешеходных зонах электросамокаты обяжут двигаться со скоростью пешеходного потока. А тех самокатчиков, которые ездят по проезжей части, хотят передать в «зону регулирования государственной автоинспекции».

— С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений специальных зон сниженной скорости. То есть если самокат попадает в парк Горького, то автоматически там нельзя будет разогнаться более чем 15 километров в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти, — отметил чиновник.

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В Москве собираются ввести меры по регулированию езды на электросамокатах. Как передает «РИА Новости», скорость любого самоката в городе будет ограничена 25 км/ч....
 
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