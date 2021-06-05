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Головченко: потери Беларуси от западных санкций могут составить 2,9% ВВП

05.06.2021 19:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что объем ущерба, нанесенного санкциями белорусской экономике, в теории составит 2,9% ВВП. Но этот ущерб удастся перекрыть за счет других сфер экономики. А в ответ на западные санкции последует белорусский ответ.

— В Беларуси работает большое количество иностранных компаний. Я бы хотел, чтобы политики (иностранные. — Прим. Onliner] подумали о судьбах своих бизнесов, — Роман Головченко перечислил выдержки из статистики, по которой в стране работают сотни компаний из Литвы, Кипра, Германии, Латвии, Нидерландов, Украины. — Мы знаем, чем заменить, мы знаем поставщиков, мы знаем, как переориентироваться. Мы готовы переключиться на азиатские технологии. Один Китай может заменить 90% всех европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии.

Премьер заявил, что Беларусь собирается отстаивать в суде право на компенсацию потерь после инцидента с самолетом Ryanair.

 
 
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Премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что объем ущерба, нанесенного санкциями белорусской экономике, в теории составит 2,9%...
 
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