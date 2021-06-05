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«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha

05.06.2021 19:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в ботаническом саду запах цветов, хвои и других растений перебивается хот-догами, подгорелыми ребрышками, шаурмой и бургерами. Всему виной первый из трех летних городских пикников Vulitsa Ezha. Люди ждали его 2 года, поэтому 40 минут в огромной очереди — сущий пустяк. И хотя у касс висит объявление, что можно оплатить и пройти по qr-коду, этой услугой не пользуются. Просто не видят. На самой территории пикника разместились 50 точек со стритфудом, ряды ремесленников, детские аттракционы и кинотеатр. Обо всем этом читайте в репортаже Onliner.

Билеты на фестиваль стоят 10 рублей, 12 — если покупать в кассе, а детям до 12 лет — бесплатно. Ко всему этому добавляется цена самой еды, которой здесь на любой вкус и цвет. Есть даже отдельная зона для вегетарианцев, где мясо под запретом.

«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha
«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha
«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha
«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha

В среднем пообедать здесь можно на 15 рублей, взяв, например, бургер и стакан кваса. Вот средние цены на продукцию: рожок мороженого — 5 рублей, три устрицы — 12 рублей, ребрышки — 15 рублей, горячая кукуруза и бельгийская картошка фри — по 6 рублей, хот-доги от 5 рублей, кофе и чай можно найти от 2 рублей.

— Мы хотели еще поросенка запечь, но не нашли: все на Россию вывозят, надо привязывать, — отшучивается мужчина, запекающий кучу колбас в гриле. — Вчера приехали в 10 вечера, поставили мясо коптиться, оно вот уже 13 часов готовится. У нас у единственных в Беларуси четырехметровый гриль, с его помощью и готовим, а потом упаковываем в фольгу. Все вкусно и сочно, сами посмотрите! Наша цель на сегодня — накормить не меньше 500 человек.

«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha
«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha
«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha



Свободные лавочки быстро заполняются посетителями, дети и взрослые принимают участие в викторинах, где нужно угадать то Рузвельта, то «Белку и Стрелку». Музыка играет со всех сторон, вперемешку с голосами ведущих и звуками из мультфильмов, которые показывали на больших экранах. Короче, шумно здесь. Отдельное место занимают ряды ремесленников и самозанятых — торгуют всякими безделушками, медом, перцем, мясом, зефиром и мылом.

— Для неформального креатива сейчас возможностей даже больше, ведь самая полезная ситуация для креатива — кризис в обществе, — начинает культуролог Максим Жбанков, но тут он не для культпросвета — торгует перцами. — У нас схема простая: фриковые соусы, есть на пиве или копченая паприка, а вот слишком острый стараемся не делать, так как люди его боятся. Одним словом, оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов.

«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha
«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha
«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha



Мы не гурманы и особых ноток и изысков вкуса не заметили, устрицы на вкус — как все глубоководные, только с соком, фалафель напоминает соевое мясо, индийские сладости — орех в меду. Но может, вам удастся поесть со смаком.

«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha

— Нам нравится такой формат, когда можно и растениями полюбоваться, и вкусно поесть. Главное, чтоб по клумбам не ходили. Что касается людей, вы сами видите, здесь большая часть — семьи, — рассказывают посетители фестиваля.

Кулинарная школа Gefest учит готовить всех гостей бифбургер с рваным мясом, куриные крылышки, брауни и пасту. А компания А1 разместила на своей площадке точку «Инклюзивного бариста», где колясочники варят кофе и пекут вафли.

— Классно себя чувствуем, хорошая погода, много людей, но очереди за кофе пока нет, наверное, еще часть стоит в очереди на входе или не все про нас знают. Продаем классический кофе и венские вафли, — рассказывает Наталья.

«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha
«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha
«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha



«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha

 





«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha

Vulitsa Ezha будет открыта и завтра до 22 вечера, но если вы не успеете на июньский фестиваль, не отчаивайтесь: в планах у организаторов вернуться в июле и августе. О программе станет известно чуть позже.

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Сегодня в ботаническом саду запах цветов, хвои и других растений перебивается хот-догами, подгорелыми ребрышками, шаурмой и бургерами. Всему виной первый из трех...
 
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