«Оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов». Сходили на летний городской пикник Vulitsa Ezha

Источник материала: Onliner Сегодня в ботаническом саду запах цветов, хвои и других растений перебивается хот-догами, подгорелыми ребрышками, шаурмой и бургерами. Всему виной первый из трех летних городских пикников Vulitsa Ezha. Люди ждали его 2 года, поэтому 40 минут в огромной очереди — сущий пустяк. И хотя у касс висит объявление, что можно оплатить и пройти по qr-коду, этой услугой не пользуются. Просто не видят. На самой территории пикника разместились 50 точек со стритфудом, ряды ремесленников, детские аттракционы и кинотеатр. Обо всем этом читайте в репортаже Onliner.

Билеты на фестиваль стоят 10 рублей, 12 — если покупать в кассе, а детям до 12 лет — бесплатно. Ко всему этому добавляется цена самой еды, которой здесь на любой вкус и цвет. Есть даже отдельная зона для вегетарианцев, где мясо под запретом.

















В среднем пообедать здесь можно на 15 рублей, взяв, например, бургер и стакан кваса. Вот средние цены на продукцию: рожок мороженого — 5 рублей, три устрицы — 12 рублей, ребрышки — 15 рублей, горячая кукуруза и бельгийская картошка фри — по 6 рублей, хот-доги от 5 рублей, кофе и чай можно найти от 2 рублей.

— Мы хотели еще поросенка запечь, но не нашли: все на Россию вывозят, надо привязывать, — отшучивается мужчина, запекающий кучу колбас в гриле. — Вчера приехали в 10 вечера, поставили мясо коптиться, оно вот уже 13 часов готовится. У нас у единственных в Беларуси четырехметровый гриль, с его помощью и готовим, а потом упаковываем в фольгу. Все вкусно и сочно, сами посмотрите! Наша цель на сегодня — накормить не меньше 500 человек.





















Свободные лавочки быстро заполняются посетителями, дети и взрослые принимают участие в викторинах, где нужно угадать то Рузвельта, то «Белку и Стрелку». Музыка играет со всех сторон, вперемешку с голосами ведущих и звуками из мультфильмов, которые показывали на больших экранах. Короче, шумно здесь. Отдельное место занимают ряды ремесленников и самозанятых — торгуют всякими безделушками, медом, перцем, мясом, зефиром и мылом.

— Для неформального креатива сейчас возможностей даже больше, ведь самая полезная ситуация для креатива — кризис в обществе, — начинает культуролог Максим Жбанков, но тут он не для культпросвета — торгует перцами. — У нас схема простая: фриковые соусы, есть на пиве или копченая паприка, а вот слишком острый стараемся не делать, так как люди его боятся. Одним словом, оттенки вкусов для тех, кто ценит оттенки вкусов.





















Мы не гурманы и особых ноток и изысков вкуса не заметили, устрицы на вкус — как все глубоководные, только с соком, фалафель напоминает соевое мясо, индийские сладости — орех в меду. Но может, вам удастся поесть со смаком.





— Нам нравится такой формат, когда можно и растениями полюбоваться, и вкусно поесть. Главное, чтоб по клумбам не ходили. Что касается людей, вы сами видите, здесь большая часть — семьи, — рассказывают посетители фестиваля.

Кулинарная школа Gefest учит готовить всех гостей бифбургер с рваным мясом, куриные крылышки, брауни и пасту. А компания А1 разместила на своей площадке точку «Инклюзивного бариста», где колясочники варят кофе и пекут вафли.

— Классно себя чувствуем, хорошая погода, много людей, но очереди за кофе пока нет, наверное, еще часть стоит в очереди на входе или не все про нас знают. Продаем классический кофе и венские вафли, — рассказывает Наталья.







































Vulitsa Ezha будет открыта и завтра до 22 вечера, но если вы не успеете на июньский фестиваль, не отчаивайтесь: в планах у организаторов вернуться в июле и августе. О программе станет известно чуть позже.