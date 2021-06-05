«Европейцы выглядят смелыми в отношении Беларуси и одновременно довольно странно»

Источник материала: Салiдарнасць

Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества (Москва) – о позиции Евросоюза по отношению к белорусским властям.





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Комментируя на Эхе Москвы европейские санкции за действия властей Беларуси в отношении самолета Ryanair Владислав Иноземцев отметил:

– В нынешней ситуации, с одной стороны, европейцы выглядят достаточно смелыми, потому что они быстро ввели санкции против Беларуси, но, с другой стороны, они выглядят довольно странно, потому что когда режим Лукашенко убивал на улицах Минска белорусских граждан и сажал их в тюрьму, европейцы молчали, а когда вдруг они посадили европейский самолет, никого даже не поранив, не подвергнув серьезной опасности, тут же начали реагировать.

То есть, по сути, Беларусь им менее важна, чем нарушение прав европейцев в Беларуси. Это подход понятный, но восхищения не вызывающий.

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Кроме того, руководитель Центра исследований постиндустриального общества сравнил действия властей Беларуси и России.

– Уже в прошлом было видно, как много мы повторили из белорусского опыта. Последним приобретением была, конечно, администрация, с неограниченным правлением президента. Лукашенко сделал это еще в 2004 году, мы припозднились до 2020-го, но в любом случае мы идем в этом направлении.

Я здесь не вижу фундаметальной разницы между путинской системой и системой Лукашенко по одной простой причине: мы можем говорить, что российская система очень мягкая, в отличие от белорусской, но надо понимать, что она отвечает мягко на мягкие действия оппозиции.

Потому что мы не знаем, каким образом российская система реагировала в случае, если оппозиционный кандидат в первом туре выигрывал у Владимира Путина президентские выборы. Мы не знаем, как бы российская система реагировала на 800 тысяч протестантов на улицах Москвы. Может быть, она реагировала бы еще более жестко.

Поэтому российская система реагирует сегодня не мягче, а она реагирует в твой же логике на события, которые не достигли уровня накала белорусских, – сказа Иноземцев.

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