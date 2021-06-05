Финляндия вышла в финал ЧМ по хоккею, одолев Германию

Во втором полуфинале ЧМ-2021 хоккеисты Финляндии переиграли соперника из Германии.





Финны забросили в ворота немцев две шайбы, пропустив в свои одну.

Таким образом в воскресенье в матче за мировое хоккейное золото клюшки скрестят Канада и Финляндия, а в матче за бронзу поспорят США и Германия.