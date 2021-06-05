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Финляндия вышла в финал ЧМ по хоккею, одолев Германию
Источник материала: Навiны
Во втором полуфинале ЧМ-2021 хоккеисты Финляндии переиграли соперника из Германии.
Финны забросили в ворота немцев две шайбы, пропустив в свои одну.
Таким образом в воскресенье в матче за мировое хоккейное золото клюшки скрестят Канада и Финляндия, а в матче за бронзу поспорят США и Германия.
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Во втором полуфинале ЧМ-2021 хоккеисты Финляндии переиграли соперника из Германии.
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