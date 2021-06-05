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Сладкая жизнь: в Беларуси начинают собирать первый мед
05.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начинают собирать первый мед. Из-за холодной весны майского нектара будет меньше обычного, прогнозируют специалисты, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Настоящая фабрика по производству меда. Рабочие пчелы – неутомимые труженицы. Они способны поднять груз выше собственного веса. У каждой – своя задача. Одна несет нектар, вторая закладывает его в соты. Но трудятся не все.
У трутня нет жала. Поэтому не стоит беспокоиться. Он отвечает не только за оплодотворение самки, еще и помогает поддерживать оптимальную температуру в улье. Там она, кстати, плюс 37 градусов. И она должна быть постоянной.
В Любанском лесхозе почти 300 пчелиных семей. В каждой – по несколько миллионов насекомых. Пасека передвижная. Улья подвозят поближе к местам цветения. Ставят, например, в рапсовом поле.
С одной рамы можно получить четыре килограмма меда. Прежде чем достать, улей окуривают. Пчелы думают, что произошел пожар, начинают запасаться едой и не жалят. Самый первый мед, как правило, в банки не попадает. Обычно нектар с ивы и клена становится кормом для больших пчелиных семей.
Майского нектара в этом году будет немного, говорят специалисты. Подвела холодная весна. В такую погоду пчелы не работают. Да, и растения зацвели позже обычного.
Сейчас пчелы собирают нектар с малины и крушины. Скоро распустятся и другие медоносы: клевер, иван-чай. Активный сбор меда начнется уже через несколько недель.
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В Любанском лесхозе почти 300 пчелиных семей. В каждой – по несколько миллионов насекомых.
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