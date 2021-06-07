Сборная Финляндии не смогла защитить титул чемпиона мира по хоккею

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сообщает Sputnik. Сборная Канады обыграла Финляндию в финальном матче чемпионата мира по хоккею со счетом 2:3,Sputnik.





Хоккеисты Канады активно начали противостояние, но их оппоненты отбили атаку и перешли в контрнаступление. На девятой минуте встречи счет открыл форвард Финляндии Микаэль Руохомаа, реализовавший большинство. Канадцы собрались с силами, и в начале второго периода Макс Комтуа (25-я) восстановил равновесие – 1:1.





Однако на 46-й минуте Финляндия снова вырвалась вперед. Шайбу записал на свой счет Петтери Линдбом. На 53-й минуте счет сравнял Адам Хенрик – 2:2 – и перевел игру в овертайм. Там сильнее оказались "кленовые", финальную шайбу забил Ник Пол (67-я минута).





Канада побеждает в турнире уже в 27-й раз.





Ранее в воскресенье обладателями бронзовых наград чемпионата мира в Риге стали хоккеисты из США, которые разгромили немецкую команду – 6:1.





Белорусская сборная потерпела неудачу на ЧМ, заняв предпоследнее, 15-е место.













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