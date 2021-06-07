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Сборная Финляндии не смогла защитить титул чемпиона мира по хоккею

07.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортсмены из Финляндии второй мировой форум подряд встречались в финале с канадцами: в 2019-м году они обыграли "кленовые листья", сейчас Канада взяла реванш.


Фото: AP / Sergei Grits

Сборная Канады обыграла Финляндию в финальном матче чемпионата мира по хоккею со счетом 2:3, сообщает Sputnik.

Хоккеисты Канады активно начали противостояние, но их оппоненты отбили атаку и перешли в контрнаступление. На девятой минуте встречи счет открыл форвард Финляндии Микаэль Руохомаа, реализовавший большинство. Канадцы собрались с силами, и в начале второго периода Макс Комтуа (25-я) восстановил равновесие – 1:1.

Однако на 46-й минуте Финляндия снова вырвалась вперед. Шайбу записал на свой счет Петтери Линдбом. На 53-й минуте счет сравнял Адам Хенрик – 2:2 – и перевел игру в овертайм. Там сильнее оказались "кленовые", финальную шайбу забил Ник Пол (67-я минута).

Канада побеждает в турнире уже в 27-й раз.

Ранее в воскресенье обладателями бронзовых наград чемпионата мира в Риге стали хоккеисты из США, которые разгромили немецкую команду – 6:1.

Белорусская сборная потерпела неудачу на ЧМ, заняв предпоследнее, 15-е место.



Читать дальше: https://sputnik.by/sport/20210606/1047815439/Sbornaya-Finlyandii-ne-smogla-zaschitit-titul-chempiona-mira-po-khokkeyu.html
 
 
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Спортсмены из Финляндии второй мировой форум подряд встречались в финале с канадцами: в 2019-м году они обыграли "кленовые листья", сейчас Канада взяла реванш.
 
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