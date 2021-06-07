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Долгожданное пополнение: у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь
Источник материала: Партизан
У британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочь, ее назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Уиндзор, сообщила в воскресенье основанная парой организация Archewell.
"С чувством огромной радости принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют в этом мире свою дочь, Лилибет "Лили" Диану Маунтбаттен-Уиндзор", - говорится в заявлении на сайте организации.
"Лили родилась в пятницу, 4 июня в 11:40 в больнице Santa Barbara Cottage Hospital в городе Санта-Барбара, Калифорния", - отмечается в документе.
Новорождённая вместе с мамой здоровы, хорошо себя чувствуют и уже находятся дома.
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Девочку назвали в честь ее прабабушки Елизаветы II, которую близкие родственники называют Лилибет. Второе имя, Диана, девочке дали в честь бабушки, принцессы Уэльской Дианы.
В Archewell также опубликовали заявление герцога Сассекского и Меган Маркл о рождении дочери.
"4 июня мы были благословены появлением нашей дочери Лили. Она для нас - больше, чем мы могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали от людей по всему миру. Спасибо за вашу доброту и поддержку в этот очень особенный период для нашей семьи", - приводит организация слова Гарри и Меган.
Лилибет - второй ребенок Гарри и Меган. у пары также есть сын Арчи Харрисон Маунтбаттен-Ундзор.
Гарри и Меган в середине января прошлого года достигли соглашения с королевой Елизаветой II о понижении статуса в королевской семье. Тогда они лишились титулов Его и Ее Королевского Высочества (HRH). При этом Гарри остаётся принцем. Пара, в то же время, сохранила титулы герцога и герцогини Сассекских.
Герцоги Сассекские полностью отказались от исполнения королевских обязанностей и больше не получают государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.
В британских СМИ тема отдаления Гарри и Меган от королевской семьи получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit - выход) по аналогии с Brexit. Принц в настоящее время проживает на родине супруги - в США,
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У британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочь, ее назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Уиндзор, сообщила в воскресенье основанная парой...
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