Долгожданное пополнение: у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

"С чувством огромной радости принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют в этом мире свою дочь, Лилибет "Лили" Диану Маунтбаттен-Уиндзор", - говорится в заявлении на сайте организации.





"Лили родилась в пятницу, 4 июня в 11:40 в больнице Santa Barbara Cottage Hospital в городе Санта-Барбара, Калифорния", - отмечается в документе.





Новорождённая вместе с мамой здоровы, хорошо себя чувствуют и уже находятся дома.





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Девочку назвали в честь ее прабабушки Елизаветы II, которую близкие родственники называют Лилибет. Второе имя, Диана, девочке дали в честь бабушки, принцессы Уэльской Дианы.





В Archewell также опубликовали заявление герцога Сассекского и Меган Маркл о рождении дочери.





"4 июня мы были благословены появлением нашей дочери Лили. Она для нас - больше, чем мы могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали от людей по всему миру. Спасибо за вашу доброту и поддержку в этот очень особенный период для нашей семьи", - приводит организация слова Гарри и Меган.





Лилибет - второй ребенок Гарри и Меган. у пары также есть сын Арчи Харрисон Маунтбаттен-Ундзор.





Гарри и Меган в середине января прошлого года достигли соглашения с королевой Елизаветой II о понижении статуса в королевской семье. Тогда они лишились титулов Его и Ее Королевского Высочества (HRH). При этом Гарри остаётся принцем. Пара, в то же время, сохранила титулы герцога и герцогини Сассекских.





Герцоги Сассекские полностью отказались от исполнения королевских обязанностей и больше не получают государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.





пишет interfax.by. В британских СМИ тема отдаления Гарри и Меган от королевской семьи получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit - выход) по аналогии с Brexit. Принц в настоящее время проживает на родине супруги - в США,interfax.by.







