﻿ Долгожданное пополнение: у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Долгожданное пополнение: у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

07.06.2021 07:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочь, ее назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Уиндзор, сообщила в воскресенье основанная парой организация Archewell.

Долгожданное пополнение: у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь
"С чувством огромной радости принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют в этом мире свою дочь, Лилибет "Лили" Диану Маунтбаттен-Уиндзор", - говорится в заявлении на сайте организации.

"Лили родилась в пятницу, 4 июня в 11:40 в больнице Santa Barbara Cottage Hospital в городе Санта-Барбара, Калифорния", - отмечается в документе.

Новорождённая вместе с мамой здоровы, хорошо себя чувствуют и уже находятся дома.

Меган Маркл и принц Гарри все еще используют королевский логотип — даже после &quot;Мегзита&quot; | СПЛЕТНИК
Девочку назвали в честь ее прабабушки Елизаветы II, которую близкие родственники называют Лилибет. Второе имя, Диана, девочке дали в честь бабушки, принцессы Уэльской Дианы.

В Archewell также опубликовали заявление герцога Сассекского и Меган Маркл о рождении дочери.

"4 июня мы были благословены появлением нашей дочери Лили. Она для нас - больше, чем мы могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали от людей по всему миру. Спасибо за вашу доброту и поддержку в этот очень особенный период для нашей семьи", - приводит организация слова Гарри и Меган.

Лилибет - второй ребенок Гарри и Меган. у пары также есть сын Арчи Харрисон Маунтбаттен-Ундзор.

Гарри и Меган в середине января прошлого года достигли соглашения с королевой Елизаветой II о понижении статуса в королевской семье. Тогда они лишились титулов Его и Ее Королевского Высочества (HRH). При этом Гарри остаётся принцем. Пара, в то же время, сохранила титулы герцога и герцогини Сассекских.

Герцоги Сассекские полностью отказались от исполнения королевских обязанностей и больше не получают государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.

В британских СМИ тема отдаления Гарри и Меган от королевской семьи получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit - выход) по аналогии с Brexit. Принц в настоящее время проживает на родине супруги - в США, пишет interfax.by.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочь, ее назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Уиндзор, сообщила в воскресенье основанная парой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестский гандбольный клуб снял клип с предложением поднять бокальчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by