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Брестский гандбольный клуб снял клип с предложением поднять бокальчик

07.06.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БГК «Мешков Брест» выпустил стильный и дерзкий клип, в котором игроки просят водочки, благодарят болельщиков и троллят соперников из СКА.


Tribuna.com пишет, что БГК провел невероятный год: выиграл все трофеи на внутренней арене (без единого поражения!), взял бронзу SEHA-Gazprom Лиги и впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
 
Теги: Брест
 
 
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БГК «Мешков Брест» выпустил стильный и дерзкий клип, в котором игроки просят водочки, благодарят болельщиков и троллят соперников из СКА.
 
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