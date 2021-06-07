|
Брестский гандбольный клуб снял клип с предложением поднять бокальчик
Источник материала: Партизан
БГК «Мешков Брест» выпустил стильный и дерзкий клип, в котором игроки просят водочки, благодарят болельщиков и троллят соперников из СКА.
Tribuna.com
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БГК «Мешков Брест» выпустил стильный и дерзкий клип, в котором игроки просят водочки, благодарят болельщиков и троллят соперников из СКА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)