|
Сербия не собирается закрывать воздушное пространство для Беларуси
Источник материала: Партизан
Председатель парламента Сербии заявил, что его страна не собирается закрывать небо для белорусских авиакомпаний, так как не является членом ЕС
Сербия не планирует официально запрещать полеты белорусских авиаперевозчиков и закрывать свое воздушное пространство, констатировал в понедельник председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич,
"Сербия не принимала такого решения, поскольку не является членом Европейского союза", - цитирует политика агентство РИА Новости.
Напомним, что Евросоюз с 5 июня официально закрыл небо для авиакомпаний Беларуси в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. Запрещены полеты и посадка белорусских самолетов в европейских аэропортах. Соответствующее постановление Евросоюза было опубликовано в пятницу.
Эти санкции не касаются гуманитарных рейсов, аварийных посадок и экстренных пролетов.
Инцидент с Ryanair
Поводом для ограничительных мер в отношении Минска стал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair, 23 мая летевшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В результате был задержан находившийся на борту экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега.
В ЕС осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Однако международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair и отменить запрет на полеты над Беларусью.
Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.
В ИКАО сообщили, что проведут расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.
Как заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, республика готова отстаивать свои права в судебном порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель парламента Сербии заявил, что его страна не собирается закрывать небо для белорусских авиакомпаний, так как не является членом ЕС
|
Свежие газеты
Архив (Разное)