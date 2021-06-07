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Stadler может уйти из Беларуси

07.06.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мировой промышленный гигант готовится перенести производственное подразделение в Украину.



Украинские СМИ пишут о том, что швейцарская компания Stadler готовится перенести в Украину свое очень мощное производственное подразделение, созданное в прошлые годы в Беларуси. Сейчас белорусская «дочка» Stadler достигла 20% мирового объема выпуска этой международной корпорации — это второй по масштабу завод швейцарской группы.

Однако в прошлом году компания столкнулась в Беларуси с проблемами: швейцарские правозащитные организации потребовали, чтобы компания Stadler Rail и ее руководитель полностью дистанцировались от людей, захвативших власть в Беларуси. Сейчас у компании возникли еще и экономические проблемы, связанные с введением санкций — они могут полностью парализовать производство.

В этой ситуации все выглядит так, что руководство концерна Stadler решило создать производственную площадку в Украине — в этом году компания активизировала все контакты с соседней страной. Не исключено, что Stadler планирует перенести туда мощности завода в Беларуси, где риски для ведения бизнеса стали слишком высоки.

На заводе в Фаниполь сейчас работает 1500 человек. Общий объем швейцарских инвестиций в белорусский проект достиг 100 млн евро.
 
 
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Мировой промышленный гигант готовится перенести производственное подразделение в Украину.
 
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